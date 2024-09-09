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Обстріли Сумщини: понад 240 вибухів за добу, двоє поранених

Ольга Глущенко Понеділок, 9 вересня 2024, 05:38
Обстріли Сумщини: понад 240 вибухів за добу, двоє поранених
наслідки ворожих обстрілів Сумщини, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 91 обстріл Сумської області, поранили двох мирних жителів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 243 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська,  Сумська, Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Шалигинська, Свеська, Березівська, Новослобідська, Путивльська, Ямпільська, Середино-Будська громади".

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"Сумська громада: росіяни вели обстріл з РСЗВ (2 вибухи), внаслідок чого отримали поранення двоє цивільних людей".

Деталі: По Хотінській громаді ворог здійснив удар КАБ і бив з міномета, 3 вибухи.

По Юнаківській громаді теж був удар КАБ, а також дроном-камікадзе – 3 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

По Миропільській громаді росіяни вдарили FPV-дроном, 2 вибухи.

На Білопільську громаду ворог здійснив скид з БпЛА вибухових пристроїв, 2 вибухи.

По Краснопільській громаді ворог вів мінометний, артилерійський обстріли, обстріл з танка, атакував FPV-дроном, здійснив скиди з БпЛА вибухових пристроїв. Загалом – 46 вибухів.

На Есманьську громаду скинув з БпЛА вибухових пристроїв, обстріляв з артилерії, 3 вибухи.

По Шалигинській громаді росіяни завдали ударів дронами і з РСЗВ, 83 вибухи.

Великописарівську громаду росіяни теж атакували дронами, був мінометний обстріл і скидання з БпЛА вибухових пристроїв. Загалом 36 вибухів.

По Середино-Будській громаді були удари дронами, також ворог бив з артилерії – 15 вибухів.

По Березівській і Ямпільській громадах окупанти вдарили КАБ, 4 вибухи.

По Новослобідській громаді ворог здійснив пуск КАБ, удари дронами, 3 вибухи.

По Путивльській громаді був мінометний обстріл, 2 вибухи.

Свеську громаду загарбники атакували КАБ, били з мінометів, 9 вибухів.

Сумська областьобстрілвибух
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