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ЗСУ відмінусували ще 1 150 окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 9 вересня 2024, 07:21
ЗСУ відмінусували ще 1 150 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорі Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 150 загарбників, 26 артилерійських систем та 3 танки.  

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 09.09.24 орієнтовно склали :

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  • особового складу – близько 626 410 (+1 150) осіб,
  • танків – 8 639 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 16 906 (+9) од,
  • артилерійських систем – 17 830 (+26) од,
  • РСЗВ – 1 180 (+0) од,
  • засобів ППО – 942 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 897 (+33) од,
  • крилатих ракет – 2 588 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 262 (+44) од,
  • спеціальної техніки – 3 049 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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