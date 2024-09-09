Cили ППО збили шість "Шахедів" та дві ракети Х-59/69 у чотирьох областях

У ніч на 9 вересня російські війська атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області та окупованої Донеччини і 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з Курська. Силам протиповітряної оборони вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Повідомляється, що два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ).

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Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.