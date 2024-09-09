Російські дрони впали на території НАТО через нашу бездіяльність – глава МЗС Литви

Дрони РФ почали падати на території НАТО через бездіяльність країн-членів, переконаний міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Ландсбергіса у соцмережі Х (Twitter)

Пряма мова міністра: "Ніщо не повинно падати на Україну, чи Латвію, чи будь-де на території НАТО, але це нова реальність, до якої призвела наша бездіяльність".

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Деталі: Він додав, що Литва, звичайно, буде підтримувати "рішучу відповідь" союзників.

Передісторія:

Після російської атаки проти України в ніч проти неділі Румунія заявила, що безпілотник порушив її повітряний простір, і шукає його уламки на своїй території.

У Латвії також заявили, що виявили розбитий військовий дрон РФ на сході країни та проводять розслідування.

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