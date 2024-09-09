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Російські дрони впали на території НАТО через нашу бездіяльність – глава МЗС Литви

Христина Бондарєва, Ірина БалачукПонеділок, 9 вересня 2024, 09:34

Дрони РФ почали падати на території НАТО через бездіяльність країн-членів, переконаний міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Ландсбергіса у соцмережі Х (Twitter)

Пряма мова міністра: "Ніщо не повинно падати на Україну, чи Латвію, чи будь-де на території НАТО, але це нова реальність, до якої призвела наша бездіяльність".

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Деталі: Він додав, що Литва, звичайно, буде підтримувати "рішучу відповідь" союзників.

Передісторія:

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ЛитваРосіябезпілотникиНАТО
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