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Радник глави Мінстратегпрому, який відповідав за дрони, загинув у ДТП  

Ірина БалачукПонеділок, 9 вересня 2024, 09:51
Радник глави Мінстратегпрому, який відповідав за дрони, загинув у ДТП  
Радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник. Фото з Telegram Олександра Камишіна

Радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник, який відповідав за співпрацю з виробниками безпілотників, загинув у ДТП разом із дружиною.

Джерело: ексочільник міністерства Олександр Камишін у Telegram

Пряма мова Камишіна: "Загинув Ярослав Олійник. Він же Локі. Один з перших членів оновленої команди МінСтратегПрому. Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів. До сих пір не віриться".

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Деталі: У благодійному фонді "Повернись живим", де раніше працював Олійник, повідомили, що він разом з дружиною загинув у ДТП. Це сталося уночі 8 вересня.

Прощання відбудеться 10 вересня о 12:00 в Михайлівському соборі.

За даними Ліга.net, Ярослав Олійник долучився до ЗСУ у 2017 році. Він служив у підрозділі "Аеророзвідка". На фронті був відомий під позивним Локі. 

Під час повномасштабної війни Росії проти України Олійник брав участь у боях на Київщині та Чернігівщині, а також у Харківському контрнаступі, де допомагав звільняти Куп'янськ. 

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Він також був консультантом Фонду "Повернись живим" із тактики застосування БпЛА і долучався до підготовки нових операторів дронів.

Олійнику було 28 років. 

ДТПжертвибезпілотники
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