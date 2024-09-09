Єврокомісаром з питань оборони стане представник Литви – ЗМІ

Комісаром з питань безпеки, оборонної промисловості та космосу у новій Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ймовірно, стане представник Литви Андрюс Кубілюс.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Politico, яке спілкувалося з офіційними особами Єврокомісії, Європарламенту та Євроради, а також з офіційними особами в різних європейських столицях

Деталі: Видання нагадує, що фон дер Ляєн раніше зазначала, що новостворену посаду комісара з питань оборони варто віддати комусь із Центральної або Східної Європи.

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Кубілюс – депутат Європарламенту, який спеціалізується на закордонних справах. Представник Литви – досвідчений політик. Він має більш ніж 5-річний досвід роботи прем'єр-міністром. Кубілюс обіймав цю посаду двічі.

Зазначається, що політик користується широкою повагою, оскільки провів Литву через фінансову кризу 2008 року.

Він також активно підтримує Україну, зокрема, наголошував на необхідності постійної військової підтримки Києва, закликав змусити Москву оплатити рахунок за відновлення України, використовуючи всі заморожені російські активи.

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У Вільнюсі Кубілюс також пропонував створити урядовий департамент або міністерство, яке було би повністю присвячене питанням України.

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