На Львівщині автобус з людьми налетів на фуру: один загиблий, дев′ятеро – шпиталізовані
Уночі 9 вересня на автодорозі "Київ-Чоп" у межах села Дороговиж, Стрийського району Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса з пасажирами та вантажної фури. У результаті ДТП загинув водій автобусу, ще 9 пасажирів шпиталізували.
Джерело: поліція Львівщини, депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у Telegram
Дослівно: "Як попередньо встановили правоохоронці, водій пасажирського автобуса Mercedes, 55-річний мешканець Рівненської області, скоїв зіткнення з автопоїздом Renault, який стояв на проїзній частині дороги".
Деталі: Повідомляється, що внаслідок зіткнення водій автобуса отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.
Дев’ятеро пасажирів автобуса – мешканці Києва, Чернігова, Закарпаття та Тернопільської області віком від 25 до 43 років, були доставлені у лікарню. Медики уточнюють їх діагнози.
За інформацією Зінкевича, "в автобусі загинув один військовий ще десятеро постраждалих".
Поліція лише повідомила, що за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження та встановлюють обставини події.