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Вода в Десні біля Чернігова потемніла, фіксується замор риби – місцева влада

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 вересня 2024, 10:43
Вода в Десні біля Чернігова потемніла, фіксується замор риби – місцева влада
Десна. ілюстративне фото з сайту newch.tv

Вода в Десні біля Чернігова потемніла, місцями фіксується масовий замор риби; водночас виконувач обов’язків мера Олександр Ломако запевняє, що місто не споживає воду з річки, тому загрози життю та здоров’ю жителів немає.

Джерело: Ломако у Facebook

Пряма мова в.о. мера Чернігова: "Станом на 7 ранку 9 вересня на Золотому березі (центральний пляж м. Чернігова) спостерігається незначний неприємний запах. В річці вода темного кольору. Місцями масовий замор риби, є загинувша. Зараз відбувається засідання оперативного штабу. Рибу будуть збирати та відвозити на утилізацію в заздалегідь визначене місце. Працюють міські служби, екологи та ДСНС…

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Важливо ще раз зазначити, що Чернігів не споживає воду з річок, місто використовує воду зі свердловин. Тому, загрози життю та здоров‘ю чернігівців немає".

Деталі: Ломако нагадав, що відівідувати пляж влада заборонила минулогоу тижня. Муніципальна варта контролює ситуацію на місці. Було посилено контроль за продажем всіх видів риби в місті. Також працює станція аерації КП "Чернігівводоканал" в районі переправи.

Що передувало: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України щодо ситуації на Сеймі та Десні станом на 8 вересня повідомляло, що лабораторії Держводагентства, ДЕІ та центрів контролю та профілактики хвороб продовжують здійснювати щоденний моніторинг водних ресурсів річок Сейм та Десна у Києві та області, Чернігівській та Сумській областях. 

ВІДЕО ДНЯ

За результатами лабораторних досліджень проб води з р. Десна від гирла р. Сейм до м. Чернігів здебільшого зафіксовані перевищення вмісту марганцю та заліза. Вказані перевищення по цих речовинах є типовим для цієї пори року. Природні чинники зумовлюють деякі специфічні особливості водних ресурсів Чернігівської області. Для багатьох річок характерний підвищений вміст у водах заліза та марганцю, який має природний характер.

По річці Сейм фахівці відзначали стабілізацію ситуації. За результатами вимірювань у пробах вод, відібраних в р. Сейм 5 та 6 вересня, стан води покращується.

За результатами вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин проб води річок Сейм та Десна, перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено, запевняли у міністерстві.

водаЧернігів
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