Чоловік кинув гранту у людей біля супермаркету: троє поранених, підривник загинув

У місті Лубни Полтавської області невідомий чоловік кинув гранату у людей біля супермаркету, у результаті чого були травмовані та ушпиталені троє людей. Сам зловмисник загинув.

Джерело: поліція Полтавської області, начальник відділу комунікації Полтавської поліції Юрій Сулаєв у коментарі УП

Дослівно: "До Лубенського райвідділу поліції 8 вересня близько 23-ї години надійшло повідомлення від медиків, що по вулиці Монастирській в місті Лубни поруч із супермаркетом стався вибух гранати, унаслідок якого травмовано троє людей. Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти, медики та рятувальники".

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Деталі: За словами начальника Лубенського райвідділу поліції Євгенія Карпця, до Лубенської лікарні інтенсивного лікування були шпиталізовані троє людей 1982, 1983 та 1993 року народження.

Оперативники та слідчі встановили, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло без ознак життя з численними пораненнями, ймовірно від вибуху вибухонебезпечного предмета, виявили неподалік місця пригоди.

Начальник відділу комунікації Полтавської поліції Юрій Сулаєв у коментарі УП розповів, що зловмисник, який кинув у натовп гранату, втік з місця події.

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"Згодом пролунав другий вибух. Під час огляду прилеглої території знайшли цього чоловіка, який кидав гранату. Від того другого вибуху він отримав травми несумісні з життям", - зазначив він.

Для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Причини та обставини події з’ясовує слідство.