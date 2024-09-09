Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Bloomberg: ЄС готується покарати Словаччину замороженням мільярдів євро

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінПонеділок, 9 вересня 2024, 11:59
Bloomberg: ЄС готується покарати Словаччину замороженням мільярдів євро
Премєр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Getty Images

Єврокомісія працює над пропозицією покарати Словаччину за підрив демократичних норм, що може призвести до припинення виділення коштів для Братислави.

Джерело: агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Європейська комісія підготувала запуск процедури притягнення до відповідальності Братислави у зв'язку з рішенням прем'єр-міністра Роберта Фіцо скасувати спеціальну прокуратуру, яка здійснювала нагляд за деякими корупційними справами, пов'язаними з коштами ЄС.

Реклама:

Процес наразі перебуває на початковій стадії і потребує схвалення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Близько 80% усіх державних інвестицій у Словаччині фінансуються з фондів ЄС. Будь-які потенційні проблеми з фінансуванням можуть стати серйозним ударом для цієї країни-члена ЄС і єврозони, яка вже стикається з проблемами через надмірний дефіцит держфінансів.

За словами співрозмовників, які говорили на умовах анонімності, одна з пропозицій полягає в тому, щоб Єврокомісія використала свій так званий механізм обумовленості, який Євросоюзу дозволяє заморозити фінансування, коли він бачить, що його гроші перебувають під загрозою. 

ВІДЕО ДНЯ

Так ЄС міг би утримати частину з 12,8 млрд євро з фондів згуртованості, виділених Словаччині в бюджеті Євросоюзу. Таку суму Словаччина повинна отримати на період 2021-2027 років.

За словами одного зі співрозмовників, Єврокомісія також вивчає можливість повернення всіх або частини грантів на боротьбу з Covid у розмірі 2,7 млрд євро, які Словаччина отримала як частину витрат ЄС на боротьбу з наслідками пандемії. Створення спеціальної прокуратури було умовою виділення цих коштів.

Відколи Фіцо повернувся до влади в жовтні, він став об'єктом пильної уваги з боку Брюсселя, оскільки вирішив переглянути кримінальний кодекс і ліквідувати спеціальну прокуратуру, яка займалася гучними справами про корупцію, в тому числі серед його союзників.

У травні Фіцо був поранений під час замаху. Одужавши, він звинуватив у нападі ворожу атмосферу, яку нагнітали преса та опозиція. Після цього він провів реформу державних ЗМІ, поставивши мовників під контроль уряду.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом двомісячної давнини

Підсумки розмови Байдена зі Стармером: непохитна підтримка України

Генштаб: Сили оборони продовжують ведення операції в Курській області

США наклали санкції на медіагрупу "Россия сегодня" та Кисельова

Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік

Зеленський заслухав Умєрова і Сирського: пріоритет – зброя на Покровському, Курахівському напрямках

Усі новини...
Останні новини
06:00
ISW: Росії доведеться перекинути більше військ на Курщину, щоб вести контрнаступ
05:22
ДоповненоТерехов: Росіяни вдарили КАБ по Харкову
05:07
Папа Франциск закликав на виборах у США голосувати за "менше зло"
04:00
оновлюєтьсяАрмія РФ запустила кілька груп ударних БпЛА
03:23
Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом двомісячної давнини
02:34
У Києві уламки безпілотника впали на комунальне підприємство
02:15
Підсумки розмови Байдена зі Стармером: непохитна підтримка України
01:55
доповненоУ Києві двічі за ніч лунали вибухи, працювала ППО
01:42
В Одесі ППО працює по "Шахедах", чути вибухи
00:23
У Білому домі відреагували на погрози Путіна: небезпечна риторика, але нічого нового
Усі новини...
Реклама:
Реклама: