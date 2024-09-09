ЗСУ отримали нові гранати українського виробництва – аналоги Ф-1 і РГД-5
Понеділок, 9 вересня 2024, 14:39
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах оборонну осколкову гранату – аналог радянської Ф-1.
Джерело: пресслужба МОУ
Дослівно: "Боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка. Раніше у нас не було виробництва такого типу гранат".
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Деталі: Зазначається, що ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття, додають в МОУ.
Також повідомляється, що Міністерство оборони кодифікувало і прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Її серійне виробництво вже налагоджене українським виробником.