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Львівський митник вимагав до 13 тисяч доларів за незаконне переправлення чоловіків за кордон

"Українська правда"Понеділок, 9 вересня 2024, 15:08
Львівський митник вимагав до 13 тисяч доларів за незаконне переправлення чоловіків за кордон
Фото поліції

Інспектор Львівської митниці організував "схему" для виїзду військовозобов’язаних за кордон, за свої "послуги" брав від 10 до 13 тисяч доларів.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Деталі: В заяві йдеться, що організатором незаконної "схеми" виявився 29-річний співробітник Львівської митниці. У змові з іншими особами він пропонував кілька варіантів перетину кордону, як через офіційні пункти пропуску, так і через ліс. 

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Вартість "послуг" залежала від їхнього різновиду: за переправлення через лісовий кордон брали 10 тисяч доларів, тоді як оформлення фальшивих медичних документів про непридатність до служби, так званого "білого квитка", коштувало 13 тисяч доларів.

Під час розслідування правоохоронці задокументували виготовлення фальшивих документів для трьох мешканців Львівщини. В одному з епізодів було зафіксовано передачу митнику 10 тисяч доларів як завдаток за оформлення документів. Спільник головного фігуранта був затриманий під час отримання другого траншу у розмірі 3 тисяч доларів.

У ході обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, військово-облікові документи та чорнові записи. Митнику оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Двох фігурантів затримано. Їм загрожує до дев’яти років за ґратами.

поліціякордон
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