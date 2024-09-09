У Польщі викрили диверсантів з РФ і Білорусі, які планували "кібервійну"

Польським спецслужбам вдалося викрити мережу російських та білоруських кібердиверсантів, які планували проникнути у системи державних органів влади та місцевого самоврядування країни, аби викрасти інформацію.

Джерело: віцепремʼєр-міністр, міністр цифрофізації Польщі Кшиштоф Гавковський, "Європейська правда"

Деталі: Як розповів Гавковський, впродовж останніх днів польським спецслужбам вдалося викрити групу, яка, за його словами, мала конкретні цілі в Польщі.

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"Впродовж останніх днів нам вдалося викрити групу, яка мала конкретні цілі в Польщі та діяла з конкретного місця", – зазначив він.

Міністр наголосив, що метою діяльності російських і білоруських спецслужб у Польщі було вивідування інформації з метою подальшого шантажу та, фактично, ведення кібервійни.

"Все розпочалося з Polada (польське антидопінгове агентство – ред.) у межах ширшої операційної гри спецслужб, завданням яких був пошук способів проникнення до інших польських інституцій – як на рівні місцевого самоврядування, так і на рівні державних компаній, пов’язаних зі сферою безпеки", – поділився він.

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Гавковський пояснив, що метою кібератак було "спричинити політичний, військовий та економічний параліч у Польщі". За його словами, польські інституції були попереджені спецслужбами, таким чином, завдяки оперативним діям вдалось уникнути викрадення даних.

Урядовець повідомив, що у першій половині 2024 року зареєстровано понад 400 000 кібератак, польські служби за цей час вжили близько 100 000 дій, щоб виявити, хто стояв за цим.

Гавковський додав, що у порівнянні з минулим роком кількість кіберінцидентів зросла на 100% – за весь попередній рік їх зафіксовано 370 000.

Нагадаємо, нещодавно у результаті спільної міжнародної операції Поліція безпеки Естонії встановила, що військовий підрозділ під командуванням Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації здійснював кібератаки проти України, а також країн НАТО і ЄС, зокрема Естонії.

Через кілька днів, 9 вересня, розвідувальна служба Німеччини BfV оприлюднила попередження про те, що за низкою онлайн-атак на країни НАТО і ЄС стоїть група кіберзлочинців, що належить до російської військової розвідки.