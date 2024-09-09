Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бойові катери і ЗРК: Швеція анонсувала новий пакет допомоги Україні на 400 млн євро

Олег Павлюк, Олександр ШумілінПонеділок, 9 вересня 2024, 16:57
Бойові катери і ЗРК: Швеція анонсувала новий пакет допомоги Україні на 400 млн євро
Фото: АрміяInform

Уряд Швеції в понеділок, 9 вересня, представив сімнадцятий від початку повномасштабного російського вторгнення пакет військової допомоги Україні вартістю 4,6 млрд шведських крон (401,6 млн євро).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення шведського уряду

Деталі: Новий шведський пакет допомоги містить маскувальне обладнання для раніше переданої техніки – гусеничних бронетранспортерів PBV 302, а також переносні зенітно-ракетні комплекси Robot System 70.

Реклама:

У пакеті також містяться низка бронебійних і малокаліберних снарядів, безвідкотних гвинтівок і протитанкових мін, гранатомети з пострілами, захисне спорядження, шоломи та зимова форма.

Крім того, Швеція передає морське обладнання на 500 млн шведських крон, зокрема шість бойових катерів Combat Boat 90 та супутнє обладнання до них, а також планує виділити додаткові кошти на постачання Україні безпілотників.

Стокгольм також передбачив закупівлю запчастин для своїх винищувачів JAS 39 Gripen на суму близько 2,3 млрд шведських крон, що пояснив підготовкою до можливої передачі цих літаків Україні в майбутньому, якщо таке рішення буде ухвалене.

ВІДЕО ДНЯ

Зрештою, ще приблизно 700 млн шведських крон підуть на фінансування фондам та іншим багатостороннім ініціативам на підтримку України – від ініціативи щодо боєприпасів до Міжнародного фонду для України, очолюваного Великою Британією.

"Із 17-м пакетом підтримки Швеція вступає в нову фазу військової підтримки України з більшим акцентом на виробництво, а не на пожертвування", – підкреслює шведський уряд.

З урахуванням цього пакета Швеція з лютого 2022 року надала Україні військову підтримку на суму 48,1 млрд шведських крон, з них 25 млрд шведських крон – лише у 2024 році.

У травні повідомлялось, що на 2024-2026 роки Швеція планує виділити для України військової допомоги на 75 млн крон.

зброяШвеція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом двомісячної давнини

Підсумки розмови Байдена зі Стармером: непохитна підтримка України

Генштаб: Сили оборони продовжують ведення операції в Курській області

США наклали санкції на медіагрупу "Россия сегодня" та Кисельова

Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік

Зеленський заслухав Умєрова і Сирського: пріоритет – зброя на Покровському, Курахівському напрямках

Усі новини...
Безпілотник РФ, який впав на території Латвії, був оснащений вибухівкою
ЗСУ отримали нові гранати українського виробництва – аналоги Ф-1 і РГД-5
У Румунії неподалік кордону з Україною знайшли рештки російського дрона
МЗС викликало повіреного Ірану щодо постачання ракет для РФ
Останні новини
06:00
ISW: Росії доведеться перекинути більше військ на Курщину, щоб вести контрнаступ
05:22
ДоповненоТерехов: Росіяни вдарили КАБ по Харкову
05:07
Папа Франциск закликав на виборах у США голосувати за "менше зло"
04:00
оновлюєтьсяАрмія РФ запустила кілька груп ударних БпЛА
03:23
Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом двомісячної давнини
02:34
У Києві уламки безпілотника впали на комунальне підприємство
02:15
Підсумки розмови Байдена зі Стармером: непохитна підтримка України
01:55
доповненоУ Києві двічі за ніч лунали вибухи, працювала ППО
01:42
В Одесі ППО працює по "Шахедах", чути вибухи
00:23
У Білому домі відреагували на погрози Путіна: небезпечна риторика, але нічого нового
Усі новини...
Реклама:
Реклама: