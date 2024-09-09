Більше половини українців погоджуються, що телемарафон більше не актуальний – опитування

Більше половини українців погоджуються із тезою, що національний телемарафон втратив свою актуальність.

Джерело: результати соціологічного опитування, яке провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Руху ЧЕСНО з 8 по 15 серпня 2024 року

Дослівно: "Абсолютно погоджуються з тезою про втрату актуальності формату телемарафону 35% українців. Ще близько 16% громадян скоріше підтримують таку позицію".

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"У регіональному розрізі опитування зафіксувало певні відмінності. Південні регіони України мають менш негативне ставлення до телемарафону, тоді як показники інших регіонів майже не відрізняються".

Деталі: Зовсім не погоджуються із тим, що телемарафон втратив актуальність, лише менше 8% опитаних.

Опитано було 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.