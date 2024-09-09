Через російські обстріли Донеччини загинули двоє людей, є поранені
Понеділок, 9 вересня 2024, 18:30
Російська армія 9 вересня вбила на Донеччині двох цивільних людей, трьох поранила.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін
Пряма мова: "2 людини загинули і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.
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Гірник Курахівської громади перебуває під постійним вогнем. Сьогодні там від ворожих обстрілів загинув чоловік, ще 2 людини отримали поранення".
Деталі: У Клебан-Бику Іллінівської громади росіяни вбили 59-річну жінку, ще одну людину поранили. У селі пошкоджено будинок і господарчу будівлю.