Через російські обстріли Донеччини загинули двоє людей, є поранені

Російська армія 9 вересня вбила на Донеччині двох цивільних людей, трьох поранила.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "2 людини загинули і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.

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Гірник Курахівської громади перебуває під постійним вогнем. Сьогодні там від ворожих обстрілів загинув чоловік, ще 2 людини отримали поранення".

Деталі: У Клебан-Бику Іллінівської громади росіяни вбили 59-річну жінку, ще одну людину поранили. У селі пошкоджено будинок і господарчу будівлю.