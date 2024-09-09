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У Румунії неподалік кордону з Україною знайшли рештки російського дрона

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 9 вересня 2024, 18:31
У Румунії неподалік кордону з Україною знайшли рештки російського дрона

Уламки російського безпілотника виявили в румунському повіті Тулча, що біля кордону з Україною. Їх передадуть на експертизу "згідно з правовими процедурами".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії

Деталі: Фахівці румунського Міноборони, розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ "зібрали фрагменти російського безпілотника" на околицях села Періправа в повіті Тулча.

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Їх тепер передадуть на експертизу "згідно з правовими процедурами".

"Найближчим часом пошуки також відбудуться в околицях (села. – Ред.) Караорман, де, за повідомленнями, є ще один можливий район падіння", – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони Румунії підкреслили, що уламки знайшли за межами населених пунктів, жодні елементи інфраструктури не постраждали.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Щонайменше два російські "Шахеди" увійшли в повітряний простір Румунії в ніч проти неділі, 8 вересня. Влада Румунії розіслала попередження на мобільні телефони про небезпеку падіння об'єктів жителям Тулчі та Констанци – повітів, що межують з Україною.
  • Міністерство закордонних справ Румунії закликало до поваги до міжнародного права, зокрема недоторканності румунського повітряного простору, і підтвердило своє рішуче засудження незаконних атак РФ.
  • Лідерка румунської головної опозиційної партії "Союз порятунку Румунії" Елена Ласконі закликала президента Клауса Йоганніса і прем'єра Чолаку пояснити заліт російських безпілотників.

РумуніяРосіябезпілотникиУкраїна
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