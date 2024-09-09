У Румунії неподалік кордону з Україною знайшли рештки російського дрона
Уламки російського безпілотника виявили в румунському повіті Тулча, що біля кордону з Україною. Їх передадуть на експертизу "згідно з правовими процедурами".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії
Деталі: Фахівці румунського Міноборони, розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ "зібрали фрагменти російського безпілотника" на околицях села Періправа в повіті Тулча.
Їх тепер передадуть на експертизу "згідно з правовими процедурами".
"Найближчим часом пошуки також відбудуться в околицях (села. – Ред.) Караорман, де, за повідомленнями, є ще один можливий район падіння", – йдеться в повідомленні.
У Міністерстві оборони Румунії підкреслили, що уламки знайшли за межами населених пунктів, жодні елементи інфраструктури не постраждали.
Нагадаємо:
- Щонайменше два російські "Шахеди" увійшли в повітряний простір Румунії в ніч проти неділі, 8 вересня. Влада Румунії розіслала попередження на мобільні телефони про небезпеку падіння об'єктів жителям Тулчі та Констанци – повітів, що межують з Україною.
- Міністерство закордонних справ Румунії закликало до поваги до міжнародного права, зокрема недоторканності румунського повітряного простору, і підтвердило своє рішуче засудження незаконних атак РФ.
- Лідерка румунської головної опозиційної партії "Союз порятунку Румунії" Елена Ласконі закликала президента Клауса Йоганніса і прем'єра Чолаку пояснити заліт російських безпілотників.