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МЗС викликало повіреного Ірану щодо постачання ракет для РФ

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 9 вересня 2024, 18:53
МЗС викликало повіреного Ірану щодо постачання ракет для РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

До Міністерства закордонних справ викликали тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара через повідомлення про можливе постачання іранських балістичних ракет Росії. Його попередили щодо наслідків надання ракет для РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС

Деталі: Іранському дипломату висловили "глибоке занепокоєння" через повідомлення щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет Росії.

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Зазначається, що йому "в жорсткій формі висловлено попередження" про "руйнівні та непоправні наслідки" такого кроку для двосторонніх відносин. Інших деталей МЗС не наводить.

Нагадаємо: 

  • 6 вересня видання WSJ з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран вже передав Росії балістичні ракети малої дальності.
  • У Раді нацбезпеки Білого дому заявили, що якщо Іран передав чи передасть Росії балістичні ракети, це буде "драматичною ескалацією" у підтримці Тегераном війни РФ проти України.
  • У Євросоюзі раніше заявили, що союзники поділилися із ним інформацією щодо передачі Іраном балістичних ракет Росії для використання у війні проти України.

МЗСІран
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