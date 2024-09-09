МЗС викликало повіреного Ірану щодо постачання ракет для РФ

До Міністерства закордонних справ викликали тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара через повідомлення про можливе постачання іранських балістичних ракет Росії. Його попередили щодо наслідків надання ракет для РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС

Деталі: Іранському дипломату висловили "глибоке занепокоєння" через повідомлення щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет Росії.

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Зазначається, що йому "в жорсткій формі висловлено попередження" про "руйнівні та непоправні наслідки" такого кроку для двосторонніх відносин. Інших деталей МЗС не наводить.

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