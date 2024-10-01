ISW: Росія та Іран розширюють економічне і фінансове співробітництво

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін прибув до Тегерана 30 вересня, щоб зустрітися з різними іранськими чиновниками і підкреслити важливість російсько-іранського економічного співробітництва.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: 29 вересня Мішустін зустрівся з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і заявив, що очікує, що Росія і Іран підпишуть очікувану всеосяжну угоду про стратегічне співробітництво на майбутньому саміті БРІКС, який відбудеться в Казані, Республіка Татарстан, з 22 по 24 жовтня.

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Мішустін також зустрівся з першим віце-президентом Ірану Мохаммадом Реза Арефом, щоб обговорити можливості для російських інвестицій у "різні сфери" в Ірані, і, зокрема, зустрівся з міністром нафти Ірану Мохсеном Пакнеджадом.

Посол Ірану в Росії Казем Джалалі повідомив, що візит Мішустіна до Ірану буде особливо зосереджений на розвитку торговельно-економічних зв'язків між двома країнами.

Російські та іранські офіційні особи, швидше за все, розглядають розширене економічне і фінансове співробітництво як необхідний компонент загальних інтенсифікацій у російсько-іранських стосунках.

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Ключові висновки ISW за 30 вересня: