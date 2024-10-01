ISW: Росія та Іран розширюють економічне і фінансове співробітництво
Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін прибув до Тегерана 30 вересня, щоб зустрітися з різними іранськими чиновниками і підкреслити важливість російсько-іранського економічного співробітництва.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: 29 вересня Мішустін зустрівся з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і заявив, що очікує, що Росія і Іран підпишуть очікувану всеосяжну угоду про стратегічне співробітництво на майбутньому саміті БРІКС, який відбудеться в Казані, Республіка Татарстан, з 22 по 24 жовтня.
Мішустін також зустрівся з першим віце-президентом Ірану Мохаммадом Реза Арефом, щоб обговорити можливості для російських інвестицій у "різні сфери" в Ірані, і, зокрема, зустрівся з міністром нафти Ірану Мохсеном Пакнеджадом.
Посол Ірану в Росії Казем Джалалі повідомив, що візит Мішустіна до Ірану буде особливо зосереджений на розвитку торговельно-економічних зв'язків між двома країнами.
Російські та іранські офіційні особи, швидше за все, розглядають розширене економічне і фінансове співробітництво як необхідний компонент загальних інтенсифікацій у російсько-іранських стосунках.
Ключові висновки ISW за 30 вересня:
- Російський уряд планує витратити 17 трильйонів рублів (183 мільярди доларів) на національну безпеку і оборону у 2025 році - близько 41 відсотка річних витрат. Російський бюджет продовжуватиме підтримувати різні соціальні програми, включно з пронаталістськими програмами Кремля, але постійний фокус на оборонних витратах, ймовірно, вплине на ефективність і стійкість цих програм.
- Очільник Росії Володимир Путін призначив помічника президента і близького особистого соратника Олексія Дюміна членом Ради безпеки Росії разом з трьома іншими чиновниками.
- Кремль продовжує використовувати державні та регіональні нагороди для кооптації раніше критично налаштованих військових блогерів у рамках ширших зусиль зі встановлення контролю над інформаційним простором.
- Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін прибув до Тегерана 30 вересня, щоб зустрітися з різними іранськими чиновниками і привернути увагу до російсько-іранської економічної співпраці.
- Російські війська нещодавно просунулися вперед у Глушковоському районі Курської області, а українські та російські війська нещодавно просунулися вперед на українській ділянці фронту в Курській області.
- Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Сватового, Часового Яру, Торецька, Покровська та Донецька.
- Президент Росії Володимир Путін підписав 30 вересня указ про черговий піврічний осінній призов 133 000 призовників.