Погіршення якості повітря у Києві утримається ще кілька днів – МОЗ

1 та 2 жовтня у столиці очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію.



Джерело: Міністерство охорони здоров’я з посиланням на Укргідрометцентр у Telegram

Дослівно МОЗ: "Ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний".



Деталі: У міністерстві нагадали, що, коли повітря забруднене, мешканцям варто:

обмежити перебування на вулиці, а якщо є необхідність вийти, то користуватись респіратором або захисною маскою,

закрити вікна,

пити багато води,

проводити вологе прибирання в домі,

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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