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Погіршення якості повітря у Києві утримається ще кілька днів – МОЗ

Ірина БалачукВівторок, 1 жовтня 2024, 07:25
Погіршення якості повітря у Києві утримається ще кілька днів – МОЗ
Фото Укрінформу

1 та 2 жовтня у столиці очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я з посиланням на Укргідрометцентр у Telegram

Дослівно МОЗ: "Ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний".

Деталі: У міністерстві нагадали, що, коли повітря забруднене, мешканцям варто:

  • обмежити перебування на вулиці, а якщо є необхідність вийти, то користуватись респіратором або захисною маскою,
  • закрити вікна,
  • пити багато води,
  • проводити вологе прибирання в домі,
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. 

Передісторія:

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  • Раніше Укргідрометцентр повідомив, що 1 та 2 жовтня в Києві спостерігатиметься високе запилення повітря, що може негативно вплинути на здоров’я мешканців. Зазначалося, що у Каспійській низовині спостерігається пилова буря і високе запилення повітря, і що вітер переносить це повітря з пилом в Україну.
  • Міндовкілля 30 вересня повідомляло, що у столиці спостерігалося задимлення, причиною якого були пожежі в екосистемах Київщини.

     

Київекологія
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