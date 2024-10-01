Погіршення якості повітря у Києві утримається ще кілька днів – МОЗ
Вівторок, 1 жовтня 2024, 07:25
1 та 2 жовтня у столиці очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію.
Джерело: Міністерство охорони здоров’я з посиланням на Укргідрометцентр у Telegram
Дослівно МОЗ: "Ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний".
Деталі: У міністерстві нагадали, що, коли повітря забруднене, мешканцям варто:
- обмежити перебування на вулиці, а якщо є необхідність вийти, то користуватись респіратором або захисною маскою,
- закрити вікна,
- пити багато води,
- проводити вологе прибирання в домі,
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Передісторія:
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- Раніше Укргідрометцентр повідомив, що 1 та 2 жовтня в Києві спостерігатиметься високе запилення повітря, що може негативно вплинути на здоров’я мешканців. Зазначалося, що у Каспійській низовині спостерігається пилова буря і високе запилення повітря, і що вітер переносить це повітря з пилом в Україну.
- Міндовкілля 30 вересня повідомляло, що у столиці спостерігалося задимлення, причиною якого були пожежі в екосистемах Київщини.