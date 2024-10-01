ЗСУ за добу знешкодили ще 1 370 окупантів і спалили 44 ББМ
Вівторок, 1 жовтня 2024, 07:45
Сили оборони України за минулу добу відмінусували 1 370 російських загарбників, знищили 44 ББМ, 33 артилерійські системи та 9 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.10.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 654 430 (+1 370) осіб,
- танків – 8 883 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 17 547 (+44) од,
- артилерійських систем – 18 855 (+33) од,
- РСЗВ – 1 204 (+0) од,
- засобів ППО – 963 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 322 (+98) од,
- крилатих ракет – 2 613 (+3) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 621 (+73) од,
- спеціальної техніки – 3 314 (+1) од.
Дані уточнюються.