Захисники відбили понад 70 атак на двох напрямках: за добу на фронті 189 бойових зіткнень

Минулої доби на одинадцяти напрямках фронту відбулося 189 бойових зіткнень, російські війська збільшили кількість штурмів на Харківському та Лиманському напрямках, на Покровському і Курахівському напрямках захисники відбили загалом 74 атаки ворога.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог шістнадцять разів намагався штурмувати в районах населених пунктів Бургуватка, Стариця, Тихе та Вовчанськ, успіху не мав.

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На Куп’янському напрямку за добу відбулося 24 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Кругляківки та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутись уперед у бік Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки, Григорівки та у Серебрянському лісництві, одне боєзіткнення ще триває.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки. По Серебрянському лісництву ворожа авіація завдала удару понад 60 некерованими авіаційними ракетами.

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На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районі Часового Яру. Всі атаки поблизу були зупинені.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік Торецька, Залізного, Неліпівки та Щербинівки, противник зазнав втрат та відступив.

Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де нашими захисниками було зупинено 43 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Суха Балка, Миколаївка, Селидове та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового, тут Силами оборони було відбито понад 20 атак.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку позицій поблизу Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Цукуриного та Катеринівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Курахове та Георгіївка.

На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій у районах Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували в районі Малої Токмачки, отримали жорстку відсіч і зазнали втрат.

На Придніпровському напрямку російські загарбники штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.