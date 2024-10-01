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Сили ППО вночі збили 29 "Шахедів"

Станіслав ПогоріловВівторок, 1 жовтня 2024, 08:53
Сили ППО вночі збили 29 Шахедів
Інфографіка: Повітряні сили

У ніч на 1 жовтня російські війська атакували регіони України 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed", протиповітряна оборона збила 29 дронів.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Росіяни запускали "Шахеди" з Приморсько-Ахтарська, Курська, миса Чауда у Криму.

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В результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Внаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

безпілотникиШахедППО
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