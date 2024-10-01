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Ви пишете історію бою: Зеленський відзначив подвиг захисників України та вручив нагороди 

Анастасія ПроцВівторок, 1 жовтня 2024, 09:35
Ви пишете історію бою: Зеленський відзначив подвиг захисників України та вручив нагороди 
Зеленський. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Зеленський під час урочистої церемонії складання клятви ліцеїстами та вручення державних нагород у День захисників і захисниць України висловив подяку всім воїнам за їхню самовіддану службу та відданість державі. 

Джерело: президент Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня захисників та захисниць

Пряма мова: "951 день битви за державу, 951 день ви пишете історію на полі бою. Віддаєте себе, аби не віддати Україну. Ті, хто був народжений воїном, й ті, хто ним став, змінив своє власне життя, аби наша свобода була незмінною, хто мав іншу професію, але не хотів жити під іншим прапором. Хто сказав собі: я не маю іншого вибору, адже це моя Батьківщина, це моя Україна, тож я буду її захищати."

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Деталі: Зеленський висловив вдячність кожному військовому та кожній військовій, хто приближує хвилину перемоги. 

"Коли ми говоримо "захисники України", ми відчуваємо гордість, відчуваємо ваш захист, бачимо вашу відвагу, щодня бачимо та щоночі. З різних хвилин складається війна, складається наша боротьба, і дуже важкий шлях до однієї найбажанішої хвилини – першої хвилини перемоги, першої хвилини миру в Україні", – наголосив президент.

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У відеозверненні також показали кадри з різних міст, де люди вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць хвилиною мовчання.

Нагадаємо:

Українці 1 жовтня о 9 годині ранку вшановують хвилиною мовчання полеглих захисників та захисниць, а також дякують Силам оборони та усім, хто захищає державу від Росії.

Зеленський
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