США замовили виготовлення бомб у Boeing на майже $7 млрд, у тому числі для України

США уклали контракт з корпорацією Boeing на суму $6,9 млрд на виробництво бомб малого діаметра, для Японії, Болгарії, а також для поставок в Україну, а також у Японію і Болгарію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Пентагону

Деталі: Згідно з повідомленням, компанія Boeing у Міссурі отримала контракт з максимальною вартістю $6,9 млрд без права переукладання з невизначеною датою поставки та невстановленою кількістю на постачання бомб малого діаметра.

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Роботи виконуватимуться в Сент-Луїсі і, як очікується, будуть завершені до 31 грудня 2035 року.

Цей контракт, згідно з повідомленням, передбачає закордонні військові продажі до Японії, Болгарії та України.

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