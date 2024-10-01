Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США замовили виготовлення бомб у Boeing на майже $7 млрд, у тому числі для України

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 1 жовтня 2024, 09:45
США замовили виготовлення бомб у Boeing на майже $7 млрд, у тому числі для України
Фото: Getty Images

США уклали контракт з корпорацією Boeing на суму $6,9 млрд на виробництво бомб малого діаметра, для Японії, Болгарії, а також для поставок в Україну, а також у Японію і Болгарію.

Джерело"Європейська правда" з посиланням на повідомлення Пентагону

Деталі: Згідно з повідомленням, компанія Boeing у Міссурі отримала контракт з максимальною вартістю $6,9 млрд без права переукладання з невизначеною датою поставки та невстановленою кількістю на постачання бомб малого діаметра.

Реклама:

Роботи виконуватимуться в Сент-Луїсі і, як очікується, будуть завершені до 31 грудня 2035 року.

Цей контракт, згідно з повідомленням, передбачає закордонні військові продажі до Японії, Болгарії та України.

Що було раніше:

РЕКЛАМА:
  • На тлі візиту президента України Володимира Зеленського до США минулого тижня президент Джо Байден оголосив про різке збільшення безпекової допомоги для України, пообіцявши виділити на зброю у найближчі місяці майже $8 млрд.
  • Крім того, у минулу середу США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму $375 млн.

зброяУкраїнаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прилетів на саміт до Хорватії

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

ЗМІ: Зеленський приєднається до саміту з балканськими країнами в Хорватії

Рада зупинила мобілізацію обмежено придатних до 25 років

фотоДБР знайшло у депутатки на Хмельниччині понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів

Приватбанк обрав нового голову правління

Усі новини...
зброя
Держдеп США: Україна може бити вглиб Росії своєю зброєю, їй не потрібен дозвіл
Захід має докази, що Китай постачав Росії зброю для війни – ЗМІ
Литва передала Україні нову партію військової допомоги
Останні новини
13:32
Україні бракує грошей на виробництво дронів: можуть відкрити їх експорт – FT
13:25
Україна в екстра-таймі програла Франції й не поїде на ЧС-2025 з пляжного футболу
13:17
"Цемін Україна" виграв аукціон з приватизації ОГХК: її хотів продати Сенниченко ще у 2021 році
13:09
Японія за час великої війни передали Україні 12 вантажів енергетичної допомоги
13:07
Через атаку російського безпілотника у Херсоні загинув літній чоловік
13:07
Конституційний суд Грузії не став призупиняти сумнозвісний закон про "іноагентів"
13:02
Зеленський прилетів на саміт до Хорватії
12:55
Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії
12:54
Зеленський може пом’якшити позицію щодо плану завершення війни – Bloomberg
12:53
Законопроєкт про підвищення податків не відповідає Конституції – юридичне управління Ради
Усі новини...
Реклама:
Реклама: