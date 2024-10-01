Росіяни зранку вдарили по ринку в Херсоні: 6 людей загинули, ще 6 постраждали

Російські війська вранці 1 жовтня вдарили з артилерії по зупинці громадського транспорту та одному з ринків у Херсоні, у результаті чого загинули 6 людей, ще 6 – поранені.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Херсонська обласна прокуратура, МВС України

Пряма мова Прокудіна: "Окупанти атакували ринок у середмісті Херсона. Під ударом опинилися торгівельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію. На цю хвилину відомо про щонайменше вісьмох постраждалих. Попередньо, пʼятеро людей загинули, ще троє – поранені".

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Деталі: Згодом в прокуратурі повідомили, що окупанти близько 9:00 зі ствольної артилерії вдарили по середмістю Херсона. Поцілили поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту.

ФОТО: НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ

За даними правоохоронців, у результаті атаки загинули семеро людей – троє жінок та четверо чоловіків. Також поранено трьох містян, їм надається кваліфікована медична допомога.

Дослівно МВС: "Росіяни атакували місто близько 9 ранку, коли вся наша країна схилила голови в жалобі та хвилиною мовчання вшановувала памʼять загиблих захисників і захисниць. Це черговий доказ підлості та ницості нашого ворога".

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фото: Херсонська обласна прокуратура

Уточнено: О 11:11 в Херсонській обласній прокуратурі уточнили, що внаслідок обстрілу середмістя Херсона загинуло шестеро містян. Сьому людину, яку вважали загиблою, лікарі змогли стабілізувати, втім її стан залишається вкрай важким.

Деталі: Зазначається, що наразі відомо ще про шістьох людей, які отримали поранення різного ступеня, п’ятеро з них госпіталізовано.