Експрем’єр Нідерландів Марк Рютте офіційно став новим генсеком НАТО
Колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у вівторок, 1 жовтня офіційно прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Церемонія передачі повноважень проходить на засіданні Північноатлантичної ради у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Столтенберг у прощальній промові сказав, що для нього було честю служити у НАТО протягом 10 років.
"Зараз час (мені) піти, а вам – почати свій термін на посту генерального секретаря НАТО", – звернувся Столтенберг до Рютте, який сидів поруч.
Аби відзначити момент передачі повноважень, Столтенберг передав Рютте молоток, який у 1963 році НАТО подарувала Ісландія.
"Він використовується на спеціальних зустрічах НАТО. Востаннє він був використаний, коли у нас була остання міністерська зустріч у стврій штабквартирі НАТО. І сьогодні ми знову використовуємо його", – сказав Столтенберг, передав Рютте молоток та запросив зайняти місце керівника Північноатлантичної ради.
Що було раніше:
- Раніше у вівторок Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу.
- Він також розповів, що не стурбований можливим впливом результатів виборів президента США на єдність Альянсу та, зокрема, на його спроможність підтримувати Україну.
- Столтенберг зі свого боку висловив упевненість, що із нідерландцем на чолі НАТО буде у надійних руках.