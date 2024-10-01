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Експрем’єр Нідерландів Марк Рютте офіційно став новим генсеком НАТО

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 1 жовтня 2024, 11:24
Експрем’єр Нідерландів Марк Рютте офіційно став новим генсеком НАТО
Марк Рютте, Єнс Столтенберг, фото: Getty Images

Колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у вівторок, 1 жовтня офіційно прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Церемонія передачі повноважень проходить на засіданні Північноатлантичної ради у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

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Марк Рютте та Єнс Столтенберг на засіданні Північноатлантичної ради у вівторок
скриншот офіційної трансляції НАТО

Столтенберг у прощальній промові сказав, що для нього було честю служити у НАТО протягом 10 років.

"Зараз час (мені) піти, а вам – почати свій термін на посту генерального секретаря НАТО", – звернувся Столтенберг до Рютте, який сидів поруч.

Аби відзначити момент передачі повноважень, Столтенберг передав Рютте молоток, який у 1963 році НАТО подарувала Ісландія. 

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"Він використовується на спеціальних зустрічах НАТО. Востаннє він був використаний, коли у нас була остання міністерська зустріч у стврій штабквартирі НАТО. І сьогодні ми знову використовуємо його", – сказав Столтенберг, передав Рютте молоток та запросив зайняти місце керівника Північноатлантичної ради.

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