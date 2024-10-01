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Намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради: СБУ затримала агента РФ

Анастасія ПроцВівторок, 1 жовтня 2024, 12:04
Намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради: СБУ затримала агента РФ
фото: Запорізька обласна прокуратура

Контррозвідка Служби безпеки України викрила агента ФСБ, який вчинив замах на одного з посадовців Мелітопольської міської ради на Запоріжжі. 

Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України

Деталі: За даними слідства, зловмисником виявився рецидивіст, який проживав у тимчасово окупованому Мелітополі. У поле зору окупантів чоловік потрапив ще до повномасштабного вторгнення, коли відбував покарання за умисне вбивство в російській тюрмі.

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У червні 2024 року його завербували представники російських спецслужб і відправили на підготовку до навчального центру ФСБ РФ на тимчасово окупованій території. Після завершення курсів він отримав завдання – вбити посадовця Мелітопольської міськради, який переїхав до Запоріжжя.

Щоб виконати вказівку окупнатів, злочинець під виглядом переселенця приїхав в Запоріжжя. Він стежив за своєю жертвою, дізнавшись місце її проживання та основні маршрути пересування.

Також, щоб уникнути викриття, чоловік постійно змінював місця проживання та спілкувався з російським куратором через анонімний месенджер, використовуючи вигадані імена.

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фото: СБУ

У разі виконання завдання, окупанти обіцяли йому винагороду – будинок у Мелітополі, який належав місцевим жителям, котрі були змушені виїхати через окупацію.

Нападник підстеріг жертву в під'їзді будинку і завдав кілька ударів молотком по голові. Попри тяжкі травми, посадовець вижив.

Після нападу злочинець планував повернутися на тимчасово окуповану територію через країни ЄС, проте його затримали українські правоохоронці. Йому висунули підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення).

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

СБУЗапорізька областьФСБ
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