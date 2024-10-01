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Сибіга розпочав свій перший візит до Польщі

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловВівторок, 1 жовтня 2024, 12:22
Сибіга розпочав свій перший візит до Польщі
Андрій Сибіга, фото: соцмережа Х

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув з першим на цій посаді візитом до Польщі. Очільник МЗС зазначив, що розпочинає візит до Варшави.

Джерело: Сибіга у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "На Покрову та День захисників і захисниць розпочав візит до Польщі з покладання квітів на Православному цвинтарі на Волі у Варшаві, щоб вшанувати тих, хто воював за Україну в минулому, і тих, хто воює сьогодні. Вічна пам’ять героям, які віддали свої життя за життя і волю України".

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