Росіяни вранці вдарили по Сумщині – убили жінку
Вівторок, 1 жовтня 2024, 12:30
Одна людина загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок російських обстрілів Есманьської громади Сумської області вранці 1 жовтня.
Джерело: Прокуратура Сумщини у Telegram
Дослівно прокуратура: "Унаслідок атаки ворога загинула 45-річна жінка, яка перебувала на території власного домоволодіння, її 47-річний чоловік та іще один цивільний отримали поранення".
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Деталі: Зазначається, що близько 9:00 год окупанти скинули 4 керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району.
За цим фактом проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством) ККУ.
Правоохоронці документують наслідки обстрілу.