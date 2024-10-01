Росіяни вранці вдарили по Сумщині – убили жінку

Наслідки російських ударів по Сумщині. Фото ілюстративне з Telegram прокуратури

Одна людина загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок російських обстрілів Есманьської громади Сумської області вранці 1 жовтня.

Джерело: Прокуратура Сумщини у Telegram

Дослівно прокуратура: "Унаслідок атаки ворога загинула 45-річна жінка, яка перебувала на території власного домоволодіння, її 47-річний чоловік та іще один цивільний отримали поранення".

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Деталі: Зазначається, що близько 9:00 год окупанти скинули 4 керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району.



За цим фактом проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством) ККУ.

Правоохоронці документують наслідки обстрілу.

