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FT: Байден може переглянути статус заявки України до НАТО до кінця свого терміну

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцВівторок, 1 жовтня 2024, 12:37
FT: Байден може переглянути статус заявки України до НАТО до кінця свого терміну
Байден. Ілюстративне фото: Getty Images

Видання Financial Times з посиланням на неназваного західного посадовця пише, що президент США Джо Байден може дати згоду змінити статус заявки України на членство в НАТО до того, як залишить свою посаду у січні 2025 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: Президент Джо Байден головуватиме на зустрічі України та її союзників у Німеччині 12 жовтня, нагадує видання. Про це стало відомо після переговорів Зеленського та Байдена у США.

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"Західний посадовець, поінформований про переговори Зеленського у Вашингтоні, сказав, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися просувати статус заявки України на членство в НАТО до того, як він залишить посаду в січні", – йдеться у публікації, без уточнень деталей, як би мало виглядати таке просування.

Залишаючи США цими вихідними, Зеленський заявив, що жовтень буде "часом прийняття рішень".

Президент Джо Байден публічно підтримує членство України у НАТО, але дотепер протистояв активним крокам із наближення вступу України, таким як запрошення приєднатись до Альянсу.

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Членство в НАТО залишається ключовою метою України, але дуже мало хто з 32 членів Альянсу вважає, що воно можливе без повного, тривалого припинення вогню і чіткої лінії на карті, яка б визначала, на яку частину території України поширюється положення Альянсу про взаємну оборону. 

Дехто пропонує модель членства Західної Німеччини в Альянсі, яке тривало понад три десятиліття до падіння Берлінської стіни і возз'єднання зі східними регіонами.

 "Західнонімецька модель набирає обертів, особливо в Білому домі, який був найбільш скептично налаштований щодо членства в НАТО", – коментує Джеремі Шапіро, голова вашингтонського офісу Європейської ради з міжнародних відносин.

"Земля в обмін на членство в НАТО – це єдине рішення, всі це знають. Ніхто не скаже про це вголос... але це єдина стратегія", – зазначив неназваний західний посадовець, що обіймає високу посаду. 

Водночас багато хто вважає малоймовірним, що Росія прийме вступ України в НАТО та її зближення із Заходом. 

 "Найважливіше для нас – це гарантії безпеки. Справжні гарантії. Інакше це не закінчить війну, а лише спровокує нову", – зазначив виданню неназваний український урядовець. 

Нагадаємо:

БайденНАТОУкраїна
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