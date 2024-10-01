Ворог завдав 6 ударів по Запоріжжю: є загиблий і поранені – ОВА
Вівторок, 1 жовтня 2024, 12:42
Вдень 1 жовтня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, за інформацією рятувальників, постраждали 18 людей, одна – загинула.
Джерело: голова Запорізької обладміністрації Іван Федоров у соцмережах, ДСНС
Деталі: За даними очільника області, попередньо окупанти завдали 6 ударів авіабомбами.
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Ворог поцілив по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури.
Пряма мова Федорова: "Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки у Комунарському районі".
Оновлено: Рятувальники повідомили, що станом на 16:00 загинула одна людина, 18 людей отримали поранення, серед них 12-річна дитина. Ще двох людей врятували надзвичайники.
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