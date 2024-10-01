Боррель прогнозує, що через російські удари по енергосистемі ще більше українців виїдуть з країни

За кілька тижнів в Україні може виникнути надзвичайна ситуація через постійні російські удари по енергетичній інфраструктурі і це може призвести до того, що ще більше українців "будуть змушені покинути свої домівки та країну", заявив високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на блог топдипломата

Пряма мова Борреля: "За кілька тижнів в Україні може виникнути надзвичайна ситуація, яка призведе до того, що ще більше українців будуть змушені покинути свої домівки та країну".

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Деталі: Він нагадав, що Росія систематично руйнує енергетичну інфраструктуру в Україні, щоб залишити українців без світла, води та опалення, і що українці вже стикається з відсутністю електроенергії.

За словами Борреля, Росія пошкодила 68% енергетичних потужностей України, і наразі залишилося лише близько 10-11 ГВт виробничої потужності електрики, тож перебої в електропостачанні можуть зрости до 20 годин на день.

Топдипломат також зазначив, що російські ракетні атаки на електропідстанції можуть призвести до зупинки атомних електростанцій, які працюють в Україні, а це може спричинити ядерну катастрофу.

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Боррель закликав міжнародних партнерів прискорити постачання Україні систем ППО і перехоплювачів, щоб уникнути постійного циклу "ми ремонтуємо – вони руйнують".

Він також підкреслив, що Україна має отримати можливість завдавати ударів по аеродромах та пускових майданчиках на території Росії, щоб зупиняти атаки ще до їх початку.

"Ми пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і енергетичний фронт стане ключовим цієї зими", – підсумував Боррель.

Передісторія:

19 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС надає 160 млн євро, щоб допомогти Україні підготуватися до ще однієї зими в умовах російських ударів по енергосистемі.

Тим часом посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що для підтримки побитої обстрілами української енергосистеми цієї зими ЄС планує збільшити експорт електроенергії в Україну, а також готує постачання енергообладнання.

За її оцінками, Україну чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною.

Дивіться повне інтерв'ю з Катаріною Матерновою про підготовку до зими, гроші на зброю та вступ до ЄС.