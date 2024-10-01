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Таврійські десантники відбили масовану атаку ворога на Курахівському напрямку

Валентина РоманенкоВівторок, 1 жовтня 2024, 13:41
Таврійські десантники відбили масовану атаку ворога на Курахівському напрямку
шеврон 79 ОДШБр. фото з Facebook бригади

Таврійські десантники відбили масовану російську атаку на Курахівському напрямку фронту, знищивши 19 одиниць бронетехніки ворога.

Джерело: пресслужба 79 окремої десантно-штурмової бригади

Деталі: Зазначається, що для прориву оборони Таврійської бригади у районі села Костянтинівка на Донеччині окупанти кинули в бій 11 бойових броньованих машин з піхотою за підтримки восьми танків.

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Колони окупантів одразу наштовхнулись на потужний опір десантників 79-ки.

Завдяки злагодженій бойовій роботі українських підрозділів вдалось знищити 4 танки та 2 бронемашини з окупантами.

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Повідомляється, що 23 окупанти у цій атаці загинули. Ще стільки ж — поранено.

Дослівно: "Зазнавши відчутних втрат, вціліла ворожа техніка почала тиснути на "задню" — полювання за нею влаштували наші пілоти ударних дронів.

Підтримай великий збір на дрони для 79-ки!

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війна
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