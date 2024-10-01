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Шольц вперше з 2022 року хоче подзвонити Путіну – ЗМІ

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Вівторок, 1 жовтня 2024, 13:55
Шольц вперше з 2022 року хоче подзвонити Путіну – ЗМІ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото з Facebook

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче вперше за майже два роки провести телефонну розмову з лідером Росії Володимиром Путіним. 

Джерело: видання Die Zeit з посиланням на урядові кола, "Європейська правда"

Деталі: За повідомленням, розглядається можливість телефонної розмови напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді. Однак прохання про розмову з боку Берліна поки що не надходило.

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Шольц стане першим главою уряду з країн, що найбільше підтримують Україну, який відновить прямий контакт з Путіним, якщо йому це вдасться.

Остання телефонна розмова між Шольцом і Путіним відбулася в грудні 2022 року. 

Президент США Джо Байден, президент Франції Емманюель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також востаннє говорили безпосередньо з Путіним у 2022 році.  

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Нагадаємо: 

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ШольцПутінвійна
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