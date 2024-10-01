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Новий генсек НАТО про останні "ядерні лякалки" Путіна: Йти на поступки РФ не можна

Марія Ємець, Валентина РоманенкоВівторок, 1 жовтня 2024, 14:37
Новий генсек НАТО про останні ядерні лякалки Путіна: Йти на поступки РФ не можна
Марк Рютте. фото Getty Images

Новообраний генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав не слухати ядерні погрози Росії та акцентував, що союзники зараз не бачать прямих ризиків застосування ядерної зброї. 

Джерело: Рютте, відповідаючи на запитання про останні заяви очільника Кремля про зміну умов застосування Росією ядерної зброї, цитує "Європейська правда"

Деталі: Генсек зазначив, що заяви Путіна не є чимось новим, але ключовим є те, що це лише слова. 

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Пряма мова: "Звісно, ми чуємо регулярні погрози Кремля, і ця риторика нерозсудлива та безвідповідальна. Але водночас, маю чітко наголосити, ми не бачимо ніякої навислої загрози застосування ядерної зброї. Це те, що я маю сказати про стан справ на даний час.

Нехай говорить про свій ядерний арсенал – адже він і хоче, щоб ми говорили про його ядерний арсенал. А я думаю, що нам цього не варто робити. Нам потрібно зосередитися на тому факті, що зараз загрози застосування ядерної зброї немає".  

Деталі: Рютте додав, що якщо світ почне йти на поступки перед погрозами Путіна в цілому, це стане небезпечним прецедентом. 

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"Тоді виявиться, що застосування військової сили дозволяє країні добитися бажаного. І ми не можемо так робити", – додав генсек.

Також Рютте сказав, що рішення про надання дозволу Україні бити по РФ далекобійною зброєю Заходу повинні ухвалювати союзники, які передають цю зброю. 

Він також наголосив, що розуміє запит України, яка хоче отримати дозвіл на удари західною далекобійною зброєю по Росії, та підтримує у цьому питанні позицію свого попередника Єнса Столтенберга.

Передісторія:

  • 25 вересня 2024 року Володимир Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю. 
  • У відповідь на це у ЄС заявили, що нові погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї проти неядерних країн – ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки й вони не змінять позицію ЄС щодо продовження підтримки України.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який наприкінці вересня йде з цієї посади, скептично оцінив погрози Путіна на тлі дискусій про дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по Росії.
  • 24 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має докази про наміри Росії вдарити по трьох АЕС напередодні зими.

ядерна зброяПутінНАТО
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