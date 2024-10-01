Новий генсек НАТО про останні "ядерні лякалки" Путіна: Йти на поступки РФ не можна

Новообраний генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав не слухати ядерні погрози Росії та акцентував, що союзники зараз не бачать прямих ризиків застосування ядерної зброї.

Джерело: Рютте, відповідаючи на запитання про останні заяви очільника Кремля про зміну умов застосування Росією ядерної зброї, цитує "Європейська правда"

Деталі: Генсек зазначив, що заяви Путіна не є чимось новим, але ключовим є те, що це лише слова.

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Пряма мова: "Звісно, ми чуємо регулярні погрози Кремля, і ця риторика нерозсудлива та безвідповідальна. Але водночас, маю чітко наголосити, ми не бачимо ніякої навислої загрози застосування ядерної зброї. Це те, що я маю сказати про стан справ на даний час.

Нехай говорить про свій ядерний арсенал – адже він і хоче, щоб ми говорили про його ядерний арсенал. А я думаю, що нам цього не варто робити. Нам потрібно зосередитися на тому факті, що зараз загрози застосування ядерної зброї немає".

Деталі: Рютте додав, що якщо світ почне йти на поступки перед погрозами Путіна в цілому, це стане небезпечним прецедентом.

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"Тоді виявиться, що застосування військової сили дозволяє країні добитися бажаного. І ми не можемо так робити", – додав генсек.

Також Рютте сказав, що рішення про надання дозволу Україні бити по РФ далекобійною зброєю Заходу повинні ухвалювати союзники, які передають цю зброю.

Він також наголосив, що розуміє запит України, яка хоче отримати дозвіл на удари західною далекобійною зброєю по Росії, та підтримує у цьому питанні позицію свого попередника Єнса Столтенберга.

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