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Шмигаль заявив, що половина боєприпасів на фронті – українські

Євген КізіловВівторок, 1 жовтня 2024, 15:14
Шмигаль заявив, що половина боєприпасів на фронті – українські
Денис Шмигаль. Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, що кожен другий боєприпас у зоні бойових дій вироблений в Україні, адже виробництво вітчизняної зброї зросло втричі у 2023 році.

Джерело: Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Щодня працюємо з партнерами щодо збільшення постачань зброї та посилюємо розвиток власного оборонно-промислового комплексу. У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі. Кожен другий боєприпас у зоні бойових дій – український".

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Деталі: Окрім того, прем'єр зазначив, що триває реалізація вітчизняної ракетної програми, а також країна виходить на значні обсяги виробництва артилерійських систем і броньованої техніки.

Пряма мова: "Налагоджуємо спільні виробництва з партнерами, а також залучаємо кошти партнерів щодо купівлі української зброї для України. Кожен вчасно відправлений на фронт снаряд, кожен дрон, кожна одиниця артилерії – це зростання сили та могутності наших воїнів, збереження їх життів".

війназброяШмигаль
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