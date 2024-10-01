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Росія збирається відправити на війну проти України десятки тисяч підсудних – ЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 1 жовтня 2024, 15:42
Росія збирається відправити на війну проти України десятки тисяч підсудних – ЗМІ
Ілюстративне фото від Chris Ryan

Держдума РФ ухвалила законопроєкт, що дає змогу забирати на війну проти України не тільки вже засуджених або тих, хто перебуває під слідством, а й понад 20 тисяч підсудних, тобто осіб, чиї справи слухаються в суді.

Джерело: "Важные истории" з посиланням на співрозмовників, близьких до процесу

Деталі: Як розповіли два адвокати, хоча закон ще не підписав Путін, у російських СІЗО вже почали готуватися до того, щоб "зірвати з ланцюга" підсудних. Їхні слова підтвердив співрозмовник видання в Міноборони, зайнятий вербуванням. "Із приблизно 60 тисяч підсудних очікується забрати 40%", - заявив він.

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Повідомляється, що з кожного СІЗО можуть забрати на війну близько 100 підсудних. У Росії працюють 210 ізоляторів, отже, на війну можуть потрапити понад 20 тисяч осіб. Слідчих і оперативників преміюватимуть, якщо вони переконають людину під слідством укласти контракт.

За словами джерела, близького до Генштабу, "рішення відправляти на СВО підсудних свідчить про те, що виснажується приплив ув'язнених, він уже не такий, як раніше".

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