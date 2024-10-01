МЗС спростувало публікацію FT про обговорення Сибігою територіальних компромісів

У міністерстві закордонних справ України заперечили інформацію, опубліковану виданням Financial Times, що нібито міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорював із західними колегами можливості мирної угоди з територіальними поступками в обмін на гарантії безпеки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова речника українського МЗС Георгія Тихого

Деталі: За словами речника, він був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Андрія Сибіги в Нью-Йорку.

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"На жодній з них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси. Навпаки, позиція міністра є непохитною, і він наголошував на її елементах за зачиненими дверима. Не може бути жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України", – підкреслив Тихий.

Він додав, що запропонована президентом Володимиром Зеленським "формула миру" є єдиним реалістичним шляхом до всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

Він зауважив, що очільник МЗС усім своїм співрозмовникам наголошував на необхідності дотримання принципу "нічого про Україну без України".

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"Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів", – резюмував Тихий.

Нагадаємо:

У публікації FT йшлося, що українські посадовці у спілкуванні зі своїм західними колегами стали більш відкритими щодо обговорення потенційної угоди про припинення вогню, за якої російські війська залишились би на захоплених територіях, а Україна отримала б реальні гарантії безпеки.

Видання також повідомило з посиланням на західного посадовця, що Джо Байден може дати згоду змінити статус заявки України на членство в НАТО до того, як залишить посаду президента на початку наступного року.