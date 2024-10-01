Уряд розпочав сертифікацію приватних шкіл операторів дронів
В Україні офіційно запустили процес сертифікації приватних шкіл, які навчатимуть операторів БпЛА, щоб забезпечити військові підрозділи професійними кадрами.
Джерело: Кабінет міністрів України, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров
Пряма мова Федорова: "Потреба у професійних операторах дронів постійно зростає. У військових підрозділах є попит на цю професію, тому потрібні навчальні заклади, які даватимуть якісні знання".
Деталі: Федоров зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні діяли десятки приватних навчальних центрів, проте не було системного регулювання їхньої діяльності.
Нова постанова уряду передбачає, що приватні школи зможуть отримувати офіційні сертифікати, а їхні випускники, після успішного складання іспитів, матимуть право працювати операторами дронів у Силах безпеки та Силах оборони.
Для отримання ліцензії навчальні заклади мають відповідати ряду вимог, зокрема:
- проводити навчання з керування чи виготовлення дронів;
- мати щонайменше три безпілотники для тренувань і сертифікації;
- мати навчальні програми для підготовки пілотів на цих апаратах;
- найняти 3+ сертифікованих інструкторів для проведення навчання.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що завдяки сертифікації навченим операторам дронів буде простіше отримати відповідну військово-облікову спеціальність.
Передісторія:
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця 2024 року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів. За словами голови уряду, Україна щодня працює з партнерами над збільшенням поставок зброї і посиленням розвитку власного ОПК.