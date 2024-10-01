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Уряд розпочав сертифікацію приватних шкіл операторів дронів

"Українська правда"Вівторок, 1 жовтня 2024, 17:58
Уряд розпочав сертифікацію приватних шкіл операторів дронів
Ілюстративне фото Getty Images

В Україні офіційно запустили процес сертифікації приватних шкіл, які навчатимуть операторів БпЛА, щоб забезпечити військові підрозділи професійними кадрами.

Джерело: Кабінет міністрів України, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Пряма мова Федорова: "Потреба у професійних операторах дронів постійно зростає. У військових підрозділах є попит на цю професію, тому потрібні навчальні заклади, які даватимуть якісні знання".

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Деталі: Федоров зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні діяли десятки приватних навчальних центрів, проте не було системного регулювання їхньої діяльності. 

Нова постанова уряду передбачає, що приватні школи зможуть отримувати офіційні сертифікати, а їхні випускники, після успішного складання іспитів, матимуть право працювати операторами дронів у Силах безпеки та Силах оборони.

Для отримання ліцензії навчальні заклади мають відповідати ряду вимог, зокрема:

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  • проводити навчання з керування чи виготовлення дронів;
  • мати щонайменше три безпілотники для тренувань і сертифікації;
  • мати навчальні програми для підготовки пілотів на цих апаратах;
  • найняти 3+ сертифікованих інструкторів для проведення навчання.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що завдяки сертифікації навченим операторам дронів буде простіше отримати відповідну військово-облікову спеціальність.

Передісторія:

  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця 2024 року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів. За словами голови уряду, Україна щодня працює з партнерами над збільшенням поставок зброї і посиленням розвитку власного ОПК.



безпілотникиУкраїнаармія
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