Уряд розпочав сертифікацію приватних шкіл операторів дронів

В Україні офіційно запустили процес сертифікації приватних шкіл, які навчатимуть операторів БпЛА, щоб забезпечити військові підрозділи професійними кадрами.

Джерело: Кабінет міністрів України, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Пряма мова Федорова: "Потреба у професійних операторах дронів постійно зростає. У військових підрозділах є попит на цю професію, тому потрібні навчальні заклади, які даватимуть якісні знання".

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Деталі: Федоров зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні діяли десятки приватних навчальних центрів, проте не було системного регулювання їхньої діяльності.

Нова постанова уряду передбачає, що приватні школи зможуть отримувати офіційні сертифікати, а їхні випускники, після успішного складання іспитів, матимуть право працювати операторами дронів у Силах безпеки та Силах оборони.

Для отримання ліцензії навчальні заклади мають відповідати ряду вимог, зокрема:

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проводити навчання з керування чи виготовлення дронів;

мати щонайменше три безпілотники для тренувань і сертифікації;

мати навчальні програми для підготовки пілотів на цих апаратах;

найняти 3+ сертифікованих інструкторів для проведення навчання.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що завдяки сертифікації навченим операторам дронів буде простіше отримати відповідну військово-облікову спеціальність.

Передісторія:

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця 2024 року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів. За словами голови уряду, Україна щодня працює з партнерами над збільшенням поставок зброї і посиленням розвитку власного ОПК.





