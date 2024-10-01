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Новий генсек Ради Європи назвав Україну пріоритетом

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 1 жовтня 2024, 18:34
Новий генсек Ради Європи назвав Україну пріоритетом
Ален Берсе. Фото: Getty Images

Новий генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у виступі на Парламентській асамблеї РЄ 1 жовтня назвав Україну пріоритетом своєї роботи, так само як демократію та єдність.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на швейцарське видання Watson

Деталі: За словами Берсе, спільна роль Ради Європи полягає у "захисті та просуванні прав людини, демократії та верховенства права", і ці принципи "лежать в основі нашої інституції".

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"Рада Європи має відіграти важливу та унікальну роль для України на тлі російської агресії",  – підкреслив він, нагадавши про роль Європейського суду з прав людини в розгляді справ, пов'язаних із війною в Україні, а також Реєстр збитків при РЄ.

"Ми повинні залишатися відкритими і творчими, щоб підтримати Україну в її стійкості і відновленні", – вважає генсек Ради Європи.

Крім того, Берсе закликав Раду Європи взяти на себе зобов'язання щодо демократії, яка занепадає в усьому світі через війни, зростання антисемітизму та глобальне потепління.

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Також він вважає, що організація повинна шукати "шляхи зближення" Європи та взяти на себе зобов'язання щодо миру, стабільності, процвітання і безпеки.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового генерального секретаря організації 25 червня – ним став швейцарський політик, колишній голова Федеральної ради Швейцарії Ален Берсе.

Його попередниця, колишня міністерка закордонних справ Хорватії Марія Пейчинович-Бурич, вирішила не балотуватись на другий термін.

Одразу після обрання новий генеральний секретар Ради Європи також говорив, що Україна та її підтримка буде його пріоритетним напрямом на посаді.

ПАРЄУкраїна
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