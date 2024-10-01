Україна висловила обурення позицією кандидата в президенти МОК щодо росіян

Міністерство закордонних справ і Міністерство молоді та спорту України обурені висловлюваннями віцепрезидента Міжнародного олімпійського комітету та кандидата на пост президента МОК Хуана Антоніо Самаранча-молодшого щодо можливого повернення Росії до міжнародної спортивної спільноти.

Джерело: відповідна заява міністрів Андрія Сибіги та Матвія Бідного, яка є в розпорядженні "Української правди"

Пряма мова: "Віцепрезидент МОК продемонстрував зневагу не лише до України, але і до основоположних принципів Олімпійської Хартії, заявивши про необхідність "працювати дуже наполегливо", щоб "негайно" відновити членство Росії в Міжнародному олімпійському комітеті після повернення нею до відповідності Хартії, та прикривши свої слова тим, що МОК нібито не повинен "займати сторін" у конфліктах, а російська агресія є лише одним із "сорока з гаком" збройних конфліктів у світі".

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Деталі: Міністри вважають, що такі заяви свідчать або про недостатню обізнаність віцепрезидента МОК щодо російської агресії, або про його бажання виправдовувати агресора, що є несумісним з прагненням зайняти пост президента Міжнародного олімпійського комітету.

Вони нагадали Хуану Антоніо Самаранчу, що президент МОК повинен дотримуватися "принципів миру, справедливості та поваги до міжнародного права".

Сибіга та Бідний наголосили, що російські спортивні чиновники продовжують агресивну риторику та демонструють повне небажання Росії дотримуватися принципів миру та поваги. Спорт в РФ є продовженням державної політики та використовується російською владою як інструмент пропаганди війни та гібридного впливу.

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Пряма мова: "Пропозиції щодо можливого повернення російських спортсменів до міжнародної спортивної спільноти є категорично неприйнятними та обурливими".