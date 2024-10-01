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Парламент Румунії дозволив відкрити в країні навчальний центр підготовки українських морпіхів

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловВівторок, 1 жовтня 2024, 19:25
Парламент Румунії дозволив відкрити в країні навчальний центр підготовки українських морпіхів
українські морпіхи. ілюстративне фото від Getty Images

Румунський парламент схвалив пропозицію президента Клауса Йоганніса щодо створення у країні навчального центру для підготовки українських морських піхотинців.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Agerpres

Деталі: За відповідне рішення проголосували 233 депутати, 18 – проти, ще 25  утрималися.

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У листі до парламенту Йоганніс писав, що останні події у війні, яку веде РФ проти України, актуалізували необхідність посилення підготовки українських збройних сил.

"В результаті проведеного аналізу з'ясувалося, що Румунія має можливість зробити внесок у Коаліцію морських сил і засобів, розмістивши на своїй національній території морський навчальний центр, а також підтримати підготовку українських морських піхотинців, в межах наявних можливостей", – зазначив президент Румунії.

Запропонований план передбачає, що об'єкт діятиме протягом двох років, при цьому Румунія залишає за собою право припинити зобов'язання в будь-який час під час тренувального процесу або після закінчення встановленого терміну.

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"Навчальний центр позиціонуватиме Румунію як регіонального лідера в підготовці морських операцій, допомагаючи підвищити згуртованість, продемонструвати єдність і зміцнити євроатлантичне стримування і оборону", – йдеться в листі.

Раніше у вересні стало відомо, що перша група українських пілотів почала теоретичне навчання на винищувачах F-16 у Румунії, а до практичних занять може перейти в найближчі кілька місяців.

Варто зазначити, що нещодавно Україна вперше долучилась до навчань НАТО з протидії дронам.

РумуніяУкраїнавійна
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