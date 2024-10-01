Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський провів наради з військовим керівництвом про ситуацію на фронті та наміри РФ

Тетяна ОлійникВівторок, 1 жовтня 2024, 20:06
Зеленський провів наради з військовим керівництвом про ситуацію на фронті та наміри РФ
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня провів кілька нарад з військовим керівництвом шодо потреб бригад, ситуації на фронті та намірів Кремля.

Джерело: звернення Зеленського 1 жовтня

Пряма мова: "Провів сьогодні наради з військовим керівництвом. Головком Сирський, начальник Генштабу Баргилевич. Щодо потреб наших бригад, щодо ситуації на фронті. Ми обговорили ті речі, які наші партнери можуть реально посилити найближчим часом.

Реклама:

Окремо була доповідь керівника ГУР Буданова, міністра оборони Умєрова щодо того, як наша розвідка оцінює перспективи цього року, російські наміри, завдання, які ставить Кремль перед їхніми військовими. Чітко бачимо основні орієнтири того, на що саме треба відповісти і як саме".

Деталі: Також глава держави заслухав доповідь глави уряду Дениса Шмигаля щодо енергетики. Обговорили ситуацію в енергосистемі, побудову захисних споруд та імпорт електрики в Україну.

Зеленськийвійнарозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прилетів на саміт до Хорватії

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

ЗМІ: Зеленський приєднається до саміту з балканськими країнами в Хорватії

Рада зупинила мобілізацію обмежено придатних до 25 років

фотоДБР знайшло у депутатки на Хмельниччині понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів

Приватбанк обрав нового голову правління

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: В Україні за перше півріччя виготовили у 25 разів більше боєприпасів ніж за 2022 рік
Зеленський подякував Столтенбергу та привітав Рютте на посту генсека НАТО
Зеленський про удар РФ по Херсону: Все це можна зупинити
Останні новини
13:32
Україні бракує грошей на виробництво дронів: можуть відкрити їх експорт – FT
13:25
Україна в екстра-таймі програла Франції й не поїде на ЧС-2025 з пляжного футболу
13:17
"Цемін Україна" виграв аукціон з приватизації ОГХК: її хотів продати Сенниченко ще у 2021 році
13:09
Японія за час великої війни передали Україні 12 вантажів енергетичної допомоги
13:07
Через атаку російського безпілотника у Херсоні загинув літній чоловік
13:07
Конституційний суд Грузії не став призупиняти сумнозвісний закон про "іноагентів"
13:02
Зеленський прилетів на саміт до Хорватії
12:55
Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії
12:54
Зеленський може пом’якшити позицію щодо плану завершення війни – Bloomberg
12:53
Законопроєкт про підвищення податків не відповідає Конституції – юридичне управління Ради
Усі новини...
Реклама:
Реклама: