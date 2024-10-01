Зеленський провів наради з військовим керівництвом про ситуацію на фронті та наміри РФ

Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня провів кілька нарад з військовим керівництвом шодо потреб бригад, ситуації на фронті та намірів Кремля.

Джерело: звернення Зеленського 1 жовтня

Пряма мова: "Провів сьогодні наради з військовим керівництвом. Головком Сирський, начальник Генштабу Баргилевич. Щодо потреб наших бригад, щодо ситуації на фронті. Ми обговорили ті речі, які наші партнери можуть реально посилити найближчим часом.

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Окремо була доповідь керівника ГУР Буданова, міністра оборони Умєрова щодо того, як наша розвідка оцінює перспективи цього року, російські наміри, завдання, які ставить Кремль перед їхніми військовими. Чітко бачимо основні орієнтири того, на що саме треба відповісти і як саме".

Деталі: Також глава держави заслухав доповідь глави уряду Дениса Шмигаля щодо енергетики. Обговорили ситуацію в енергосистемі, побудову захисних споруд та імпорт електрики в Україну.