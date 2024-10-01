ОГП: Окупанти вчинили наймасовішу страту українських військовополонених на лінії фронту

Російська армія розстріляла 16 українських військовополонених в районі селищ Миколаївка і Сухий Яр Покровського району на Донеччині – це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "1 жовтня 2024 року у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками ЗС РФ 16 українських військовослужбовців. За даними медіа, черговий воєнний злочин російська окупаційна армія вчинила в районі селищ Миколаївка і Сухий Яр Покровського району.

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На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті у полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувались в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою".

Деталі: В ОГП перевіряють опублікований матеріал. За словами генпрокурора Андрія Костіна, це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту.

Правоохоронці акцентують, що такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.