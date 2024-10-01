Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: В Україні за перше півріччя виготовили у 25 разів більше боєприпасів ніж за 2022 рік

Тетяна ОлійникВівторок, 1 жовтня 2024, 21:05
Зеленський: В Україні за перше півріччя виготовили у 25 разів більше боєприпасів ніж за 2022 рік
Ілюстративне фото - Getty Images

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік.

Джерело: виступ Зеленського на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій

Пряма мова: "Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 22-й рік. Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно, – 4 мільйони, і вже більш ніж півтора мільйона законтрактовано".

Реклама:

Деталі: Глава держави наголосив, що під час презентації партнерам Плану перемоги Україна спирається і на силу воїнів та стійкість народу, і на доведену результатами амбіцію, що Україна може й буде створювати найкращі зразки зброї.

Пряма мова: "Зараз практично кожен візит до наших країн-партнерів, майже кожні перемовини з партнерами, із лідерами держав світу, а також безпосереднє спілкування з оборонними компаніями – усе це приносить Україні більше інвестицій в оборонну сферу, нових технологій і, відповідно, виробничих можливостей".

виробництвозброяЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Приватбанк обрав нового голову правління

Президент Фінляндії заявив про формування НАТО 3.0: стримуватиме загрози зі Сходу

У Пентагоні обговорюють можливість переносу "Рамштайну" у Німеччині

Опитування NYT: Гарріс покращує позиції серед виборців США

Російські виробники та зрадники: Зеленський ввів в дію нові санкції

WP: Гарріс просила Зеленського обрати наступника, якщо його вб’ють або захоплять у полон

Усі новини...
виробництво
В "Українській бронетехніці" розповіли скільки коштує побудувати пороховий завод
Акції збройових компаній Німеччини впали на тлі дискусії щодо допомоги Україні
Понад три мільйони дронів за рік: Україна збільшила потенціал виробництва безпілотників
Останні новини
09:29
Приватбанк обрав нового голову правління
09:24
Шольц: Перевірки на кордонах Німеччини триватимуть ще дуже довго
09:21
Атака дронів: на Одещині травмовані 5 людей, пошкоджена 9-поверхівка
09:20
На Херсонщини окупанти вночі атакували медико-соціальний заклад: поранено двох медсестер
09:11
Вірменія відмовилась підписувати заяви СНД на саміті в Росії
09:07
Росіяни атакували Полтавщину балістикою – пошкодили промисловий об’єкт
09:00
Президентка Єврокомісії їде до Молдови
08:51
Ситуація на фронті складна, росіяни атакують безупинно – Генштаб
08:40
ЗМІ: Байден хоче обговорити з прем’єром Ізраїлю можливу відповідь на ракетну атаку Ірану
08:22
Захисники вночі збили 21 ударний БпЛА, один – повернувся в РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: