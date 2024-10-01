Зеленський: В Україні за перше півріччя виготовили у 25 разів більше боєприпасів ніж за 2022 рік

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік.

Джерело: виступ Зеленського на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій

Пряма мова: "Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 22-й рік. Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно, – 4 мільйони, і вже більш ніж півтора мільйона законтрактовано".

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Деталі: Глава держави наголосив, що під час презентації партнерам Плану перемоги Україна спирається і на силу воїнів та стійкість народу, і на доведену результатами амбіцію, що Україна може й буде створювати найкращі зразки зброї.

Пряма мова: "Зараз практично кожен візит до наших країн-партнерів, майже кожні перемовини з партнерами, із лідерами держав світу, а також безпосереднє спілкування з оборонними компаніями – усе це приносить Україні більше інвестицій в оборонну сферу, нових технологій і, відповідно, виробничих можливостей".