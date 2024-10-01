Окупанти атакували Купʼянськ з РСЗВ: 2 постраждалих, серед них працівник "Швидкої"
Вівторок, 1 жовтня 2024, 21:34
Російські війська увечері 1 жовтня здійснили атаку по Куп’янську, постраждала 69-річна жінка та водій бригади швидкої допомоги.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "1 жовтня близько 17:40 збройні сили РФ вчергове обстріляли м. Купʼянськ. У місті горять приватні та багатоквартирні житлові будинки. Також пошкоджено автомобілі швидкої допомоги, що знаходились біля медичного закладу.
Реклама:
69-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Також отримав поранення водій бригади швидкої допомоги, його доставили до лікарні".
Деталі: За попередніми даними, ворог обстріляв місто з РСЗВ.