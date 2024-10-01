Окупанти атакували Купʼянськ з РСЗВ: 2 постраждалих, серед них працівник "Швидкої"

Російські війська увечері 1 жовтня здійснили атаку по Куп’янську, постраждала 69-річна жінка та водій бригади швидкої допомоги.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "1 жовтня близько 17:40 збройні сили РФ вчергове обстріляли м. Купʼянськ. У місті горять приватні та багатоквартирні житлові будинки. Також пошкоджено автомобілі швидкої допомоги, що знаходились біля медичного закладу.

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фото - харківська обласна прокуратура

фото - харківська обласна прокуратура

69-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Також отримав поранення водій бригади швидкої допомоги, його доставили до лікарні".

Деталі: За попередніми даними, ворог обстріляв місто з РСЗВ.