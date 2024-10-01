Глава МЗС виключив територіальні компроміси в обмін на мир
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після статті Financial Times про припинення вогню заявив, що Київ не піде на компроміси щодо територіальної цілісності та суверенітету.
Джерело: Сибіга на Варшавському безпековому форумі у вівторок, 1 жовтня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС
Деталі: Глава МЗС наголосив, що потрібно прагнути до "повної відповідальності Росії та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, включно з Кримом", а не територіальних компромісів.
"В іншому випадку це буде відкладена війна. Європа не може собі дозволити мати сірі зони або заморожені конфлікти", – підкреслив він.
Сибіга також нагадав про українську "формулу миру", назвавши її єдиним безальтернативним шляхом досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України та Європейського континенту.
Раніше в понеділок видання Financial Times опублікувало статтю, згідно з якою українські посадовці у спілкуванні зі своїм західними колегами нібито стали більш відкритими щодо обговорення потенційної угоди про припинення вогню.
Така угода, йдеться в матеріалі, передбачала б, що російські війська залишились би на захоплених територіях, а Україна отримала б реальні гарантії безпеки.
У Міністерстві закордонних справ заперечили подану виданням Financial Times інформацію і наголосили, що Сибіга на закритих зустрічах наголошував на неприпустимості компромісів щодо територіальної цілісності України.