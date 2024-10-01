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Глава МЗС виключив територіальні компроміси в обмін на мир

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 1 жовтня 2024, 21:54
Глава МЗС виключив територіальні компроміси в обмін на мир
АНДРІЙ СИБІГА, ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після статті Financial Times про припинення вогню заявив, що Київ не піде на компроміси щодо територіальної цілісності та суверенітету.

Джерело: Сибіга на Варшавському безпековому форумі у вівторок, 1 жовтня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС

Деталі: Глава МЗС наголосив, що потрібно прагнути до "повної відповідальності Росії та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, включно з Кримом", а не територіальних компромісів.

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"В іншому випадку це буде відкладена війна. Європа не може собі дозволити мати сірі зони або заморожені конфлікти", – підкреслив він.

Сибіга також нагадав про українську "формулу миру", назвавши її єдиним безальтернативним шляхом досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України та Європейського континенту.

Раніше в понеділок видання Financial Times опублікувало статтю, згідно з якою українські посадовці у спілкуванні зі своїм західними колегами нібито стали більш відкритими щодо обговорення потенційної угоди про припинення вогню.

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Така угода, йдеться в матеріалі, передбачала б, що російські війська залишились би на захоплених територіях, а Україна отримала б реальні гарантії безпеки.

У Міністерстві закордонних справ заперечили подану виданням Financial Times інформацію і наголосили, що Сибіга на закритих зустрічах наголошував на неприпустимості компромісів щодо територіальної цілісності України.

МЗСвійна
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