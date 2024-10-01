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Генштаб: На фронті відбулось 110 бойових зіткнень

Тетяна ОлійникВівторок, 1 жовтня 2024, 22:52
Генштаб: На фронті відбулось 110 бойових зіткнень
Фото - 66 омбр ім. М. Хороброго

На фронті від початку доби 1 жовтня відбулось 110 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "З початку доби відбулося 110 бойових зіткнень, противник завдав 2 ракетні удари (2 ракети), 59 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 104 КАБ) та 446 ударів дронами-камікадзе, здійснив 2713 обстрілів позицій наших військ".

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Деталі: На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районах Стариці і Вовчанська.

Ворог здійснив 23 атаки на наші укріплення на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку за день російські війська 15 разів штурмували позиції українських захисників.

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На Краматорському напрямку завершились невдачею п’ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Григорівки та в напрямку Ступочків.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 22 штурмові та наступальні дії.  

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 21 бойове зіткнення. Досі триває вісім атак окупаційних військ поблизу Гірника, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. 

На Времівському напрямку ворог намагався прорватися до Богоявленки, але на заваді цьому стали наші мужні захисники. 

Противник активізувався на Оріхівському напрямку, де за день здійснив три безуспішні атаки.

Генштаббойові діївійна
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