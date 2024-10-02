Ворог завдав удару по Харкову КАБ – мер
Середа, 2 жовтня 2024, 04:26
У ніч на 2 жовтня росіяни атакували Київський район міста Харків КАБ.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов
Пряма мова: "У Харкові пролунав вибух.
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За попередньою інформацією, завдано удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Київському району міста".
Оновлено: Пізніше Терехов додав, що внаслідок влучання КАБу по Київському району Харкова пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні житлові будинки. Обійшлося без жертв.